Alkmaar Automobilisten halen auto uit door brand getroffen Alkmaarse Singelgarage: "Startte in één keer"

ALKMAAR - Het was een spannende ochtend voor zo'n honderd autobezitters in Alkmaar. Na de verwoestende brand in de Singelgarage van afgelopen woensdag was het nog maar de vraag hoe ze hun heilige koe zouden aantreffen. Maar op het eerste gezicht valt de schade mee. "Hij leeft nog en het stinkt niet eens", vertelt een van hen vrolijk. "Ik ben blij dat we er zo vanaf gekomen zijn!"

En zo zijn er meer blije automobilisten die om de beurt en onder begeleiding hun auto mogen ophalen. Zij hadden hun auto's geparkeerd op de verdieping waar de brand niet heeft gewoed. Dat gebeurde een verdieping lager, op -2. Veiligheid Volgens wethouder Elly Konijn is de schade daar groter. De gedupeerde autobezitters die daar hun auto's hadden staan, mogen hun voertuigen morgen ophalen. "In verband met de veiligheid kan dat echt niet eerder. Er moest natuurlijk ook onderzoek worden gedaan en dat kost tijd. Ik merk dat iedereen erg is geschrokken, maar ook blij is dat ze hun auto weer terug hebben." De brand is volgens Konijn een van de 'grootste nachtmerries' voor een wethouder met parkeerbeleid in de portefeuille. Ze kan nog niet zeggen wanneer de parkeergarage weer opengaat. Door de brand heeft het pand flinke schade opgelopen. "We gaan voor de stad zorgen dat we het zo goed mogelijk op kunnen lossen. Ook wanneer deze garage nog een tijdje dicht blijft. We hebben een hele grote opdracht."

De schade aan het plafond op de -2 en de ondersteuning op -1 / Gemeente Alkmaar

Nieuwe auto De Alkmaarse Nick Meijer stond vanmorgen al vroeg bij de parkeergarage om z'n auto op te halen. Hij heeft zijn auto gemist. "Ik heb hem net twee weken geleden gekocht. Hij is wel tweedehands en daarom heb ik mijn auto alleen WA verzekerd en ben ik niet verzekerd tegen brandschade. Als er wat aan de hand is, moet ik een nieuwe kopen. Dus ik bid dat het goedkomt." Gelukkig valt de schade voor Meijer mee. "Er is niets aan het handje. Hij pruttelde wel wat, maar hij startte gelukkig in één keer. We hebben een bon voor de wasstraat gekregen van de gemeente, dus daar gaan we zo naartoe en dan kunnen we weer een mooi rondje rijden." Brandstichting Het onderzoek naar de brand ligt nu bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalde eerder dat het voorarrest van de verdachte, een 51-jarige Alkmaarder, is verlengd met twee weken. De man wordt verdacht van brandstichting. De politie maakte eerder al bekend dat de brand hoogstwaarschijnlijk is aangestoken. De gemeente heeft aangifte gedaan van brandstichting.