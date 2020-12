Volendam 20 jaar na de nieuwjaarsbrand: "Het verbaast me hoe diep het nog zit"

VOLENDAM - Het is bijna twintig jaar geleden dat ruim tweehonderd jongeren zwaargewond raakten in café 't Hemeltje in Volendam. Veertien jongeren overleefden de nieuwjaarsbrand niet. De brand ontstond toen er sterretjes werden aangestoken en de kerstversiering vlam vatte. De ramp laat diepe littekens na in het dorp. Ook bij barman Kees Sier, die tientallen slachtoffers opving in zijn café en restaurant op de dijk in Volendam.

"Soms komt de brand nog ter sprake en dan praten we erover, maar het is geen issue meer in mijn dagelijks leven", vertelt Kees Sier aan Gerie Smit die voor NH de documentaire maakte 'Daar praten we niet meer over'. "Soms praat je erover en ben je verdrietig, dat gaat niet meer weg", zegt hij terwijl hij zijn tranen wegveegt. "Je ziet hoe diep het blijkbaar nog zit na al die jaren. Het verbaast me zelf ook."

Kees Sier, toen eigenaar van bar De Molen en restaurant De Dijk in Volendam ving tijdens de nieuwjaarsnacht in 2001 tientallen jongeren op die gewond waren geraakt. "Ik liep die nacht naar buiten en ik zie een club mensen naar me toe strompelen. Met zwarte gezichten en vellen aan hun handen. Ik wist ook niet wat ik moest doen, dat wist niemand." Kees, die nog steeds in de bar op de dijk werkt, kan die nacht nog heel goed voor de geest halen.