Verslaggeving 'heel dichtbij maar op afstand' is soms even knutselen

NOORDKOP - 'Als verslaggever kom ik graag bij de mensen thuis' zou ik bijna willen schrijven, maar dat was nu niet altijd even gemakkelijk. Dit jaar maakte het vak van reporter nog een tandje interessanter dan het al was. Want hoe krijg je mooie verhalen als je niet dichtbij mag komen?

Mijn naam is Matthijs Gemmink en ik werk bijna 18 jaar voor NH Nieuws, voornamelijk in de noordelijke helft van de provincie. Er zijn in die periode best grote verhalen voorbij gekomen maar geen enkel nieuwsfeit wist een heel jaar te domineren, tot nu. Links- of rechtsom had alles met corona te maken.

Toen in maart de virusbom barstte, was het snel even schakelen De eerste actie was de aanschaf van een verlengstok om mijn microfoon aan te monteren. Afstand houden werd een ding. Je merkte dat alles onwennig was. Mensen die ik interviewde bleven eerst op grote afstand staan maar na een paar minuten praten, kwamen ze al snel weer heel dichtbij.

Wat mij erg is bijgebleven is de onzekerheid en onduidelijkheid waar ondernemers in die eerste periode mee te maken kregen. Wie mocht er wel of niet open blijven. In de Noordkop is toerisme één van de grote economische peilers en vanuit een aantal campings kwam de roep om eenduidig beleid. Ook de veerkracht werd duidelijk want na een slechte seizoenstart hielp de warme zomer de ondernemers weer naar een positiever resultaat. Ook na de bouwvak bleef het druk...

Tekst gaat verder onder de video