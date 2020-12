Carbidschieten in (bijna) heel Noord-Holland verboden

NOORD-HOLLAND - Een melkbus wegschieten zit er voor de meeste Noord-Hollanders niet in dit jaar. Nadat het kabinet koos voor een vuurwerkverbod, kiest het merendeel van de Noord-Hollandse gemeenten voor een verbod op carbidschieten, blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws. Dat betekent een streep door de rekening van de eeuwenoude traditie op of rond oudjaar.

Van de 47 Noord-Hollandse gemeenten, wil de meerderheid een verbod op carbidschieten. In totaal hebben 28 gemeenten officieel een verbod ingevoerd, 13 gemeenten hebben een 'verbod voorgenomen', 4 gemeenten voeren geen verbod in en van 2 gemeenten is nog geen reactie ontvangen.

De gemeenten die een verbod hebben voorgenomen, zijn in afwachting van aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordering (APV). Dat betekent dat zij aan de gemeenteraad hebben voorgesteld om de APV aan te vullen met een verbod op carbidschieten. De raad moet dan akkoord gaan om het carbidschieten officieel te verbieden.

Alternatief voor vuurwerk

De reden dat veel gemeenten overstag gaan, heeft ermee te maken dat zij vrezen dat carbidschieten wordt gezien als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Dat is niet de bedoeling, want het schieten gebeurt niet zonder risico's en zorgt voor grote geluidsoverlast voor de omgeving.

Het afsteken van vuurwerk is dit jaar in het hele land verboden om hulpdiensten en de zorg te ontlasten in de coronacrisis. Carbid is geen vuurwerk, schrijft de Rijksoverheid op hun website, waardoor carbidschieten wel toegestaan zou zijn. De verantwoordelijkheid over een extra verbod op carbidschieten ligt bij de gemeenten.

Besluit van andere regio's

In veel regio's is een regionaal verbod ingevoerd, of is deze dichtbij. In 't Gooi komt er een regionaal verbod op carbidschieten voor de komende jaarwisseling. In eerste instantie wilden alle gemeenten een verbod, behalve de gemeente Wijdemeren. Maar ook zij voeren nu een verbod in, tot grote teleurstelling van het Loosdrechtse 'carbidteam'. In de regio Alkmaar is een regionaal verbod dichtbij. Na de gemeente Alkmaar willen nu ook de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo een duidelijke lijn trekken.

De Westfriese burgemeesters gaven een week geleden aan een gezamenlijk verbod te willen. De gemeente Amsterdam gaat carbidschieten ook verbieden.

In de Kop van Noord-Holland heerst verdeeldheid over een verbod op carbidschieten. Terwijl Hollands Kroon en Texel carbidschieten toestaan, is deze alternatieve manier van het nieuwe jaar in knallen in Den Helder en Schagen juist verboden.

'Carbidtoerisme'

Aangezien liefhebbers van carbidschieten zich in de meeste Noord-Hollandse gemeenten niet kunnen uitleven, gaan zij mogelijk naar gemeenten waar dit nog wel kan. De gemeente Texel verbiedt het carbidschieten bijvoorbeeld niet. Zorgen over zogeheten 'carbidtoerisme' is er daar alleen niet. "Wij verwachten dat niet, omdat 'onze gasten' gesteld zijn op de natuur en ruimte die ze kunnen vinden. Voor carbidschieten komen zij niet speciaal naar Texel", laat een woordvoerder van de gemeente Texel aan NH Nieuws weten.

Bovendien starten ze een campagne om het carbidschieten te ontmoedigen. "En mensen stappen écht niet met melkbussen op de boot."

Wil je zien of carbidschieten in jouw gemeente wordt verboden? Bekijk dan snel het kaartje hieronder!