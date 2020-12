Regio zet in op verbod carbidschieten: "We moeten de zorg samen ontlasten"

ALKMAAR - Een regionaal verbod op carbidschieten lijkt nabij. Na de gemeente Alkmaar willen nu ook de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo één duidelijke lijn trekken door carbidschieten te verbieden. In Alkmaar is het al verboden. De gemeenteraad wil dat het college daarvoor de Algemene Plaatselijke Verordening aanpast.

Na het afkondigen van het vuurwerkverbod is de verkoop van benodigdheden voor het afschieten van carbid flink toegenomen. De verwachting is dan ook dat er dit jaar meer met carbid zal worden geknald.

Met het verbod in BUCH-gemeenten willen de colleges een bijdrage leveren aan het ontlasten van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Een op de zes slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit opgelopen door carbidschieten.

"Ziekenhuispersoneel heeft de handen vol aan coronapatiënten. Met een duidelijk verbod in de gemeenten kunnen we letsel voorkomen en de ziekenhuizen helpen", aldus een woordvoerder van de BUCH-gemeenten.

Dijk en Waard

Carbidschieters uit de regio zullen moeten uitwijken naar fusiegemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Daar mag, enkel onder strikte voorwaarden, nog wel met carbid worden geknald. De locatie moet op minstens 75 meter van woonbebouwing en openbare wegen liggen. Ook mag er alleen carbid worden geschoten op 29 en 30 december, van 10.00 uur tot 18.00 uur en 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het kabinet besloot eerder dat het verboden is om vuurwerk af te steken met de komende jaarwisseling. Alleen fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes is dit jaar toegestaan.