Vuurwerkproducent over vuurwerkverbod: 'Onverstandig vanwege illegale handel'

SINT MAARTEN - Bart Pronk uit Sint Maarten baalt als een stekker. De producent en verkoper van siervuurwerk hoorde vanmiddag dat het kabinet komende jaarwisseling al het vuurwerk in de ban wil doen . "We zouden heel graag ons vuurwerk willen afsteken. Het zou heel zonde zijn als we dat niet kunnen meemaken."

Hij denkt dat vuurwerk - zeker tijdens de coronacrisis - een fijne uitlaatklep kan zijn voor veel mensen. "Festivals, feesten, horeca, heel weinig is doorgegaan. Je kunt nergens naartoe. We zitten straks thuis zonder familie en vrienden als het tegenzit. Als we dan ook niet naar buiten kunnen om het jaar weg te knallen met mooi siervuurwerk, is dat echt heel zonde."

Averechts effect

Een totaalverbod zou zelfs wel eens averechts kunnen uitpakken, vreest hij. "Het is onverstandig, omdat we nu al over veel signalen uit de markt horen dat de illegale handel aan het toenemen is. En dat gaat niet om die rotjes die wij jongstleden verboden hebben, maar het gaat om nitraten, cobra's, het zware spul. En als je daar letsel mee krijgt, dan ben je aan de beurt. En dat is wat we als branche willen voorkomen."