Eemnesser vuurwerkverkoper stapt naar rechter: 'Vuurwerkverbod doodsteek voor branche'

De Eemnesserse verkoopt zelf vuurwerk met de regionaal bekende en grote vuurwerkzaak Witte Vuurwerk aan de Oud Eemnesserweg. Daarnaast leidt ze de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, dat opkomt voor de belangen van vuurwerkverkopers door heel Nederland.

Het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling geldt, is er om de zorg te ontlasten. De zorg heeft het door het coronavirus ontzettend druk. Daar komt bij dat de jaarwisseling doorgaans een van de drukste momenten van het jaar is voor ziekenhuizen. Geen vuurwerk betekent minder slachtoffers, zo is de gedachte.

Ergernissen

Het vuurwerkverbod is hard aangekomen bij vuurwerkverkopers. Ze hebben veel ergernissen, onder meer over het late moment waarop het vuurwerkverbod is afgekondigd. "Het kabinet wist al in maart dat er corona was. Er had veel eerder met ons gesproken moeten worden", zegt Arler tegen RTV Utrecht.

Daarnaast stelt ze dat de financiële gevolgen voor het verbod totaal niet zijn onderzocht door het kabinet. "Door partijen die dit toch al wilden is nu een verbod doorgedrukt. Over de rug van de coronapatiënten. En als er smoesjes worden verteld, word ik boos."

Veel schade

Volgens Lex de Jager, de advocaat van de vuurwerkhandelaren, brengt het vuurwerkverbod onevenredig veel schade toe an de branche. "Er zijn verplichtingen aangegaan met importeurs en er zijn containers vol met vuurwerk onderweg, die binnenkort aankomen in de haven. Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is. Daarbij komen problemen met de opslag", legt hij uit.

Arler stelt dat het vuurwerkverbod voor grote chaos zorgt in de branche. "Veel handelaren hebben al grote voorraden vuurwerk ingekocht. De vergoeding van 40 miljoen euro die we krijgen is lang niet genoeg. Dit is de doodsteek. Bovendien heb je nu veel illegaal vuurwerk en gaan mensen maar carbidschieten."