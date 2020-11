Westfriese burgemeesters willen gezamenlijk verbod carbidschieten bij jaarwisseling

WEST-FRIESLAND - Als het aan de zeven Westfriese burgemeesters ligt, komt er een verbod op carbidschieten. De burgemeester willen één lijn trekken voor de regio en trekken daarom gezamenlijk op. De belangrijkste reden voor het verbod is om de druk op de zorg te verminderen. In de komende weken wordt het verbod op carbidschieten in alle gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Een op de zes slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit opgelopen door carbidschieten", vertelt de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg in een gezamenlijk persbericht. Hij is woordvoerder namens alle West-Friese burgemeesters. "Ziekenhuispersoneel heeft de handen al vol aan coronapatiënten. Het is alle hens aan dek daar."

Nog langs de gemeenteraad

Een aantal gemeenten in West-Friesland heeft al voorgesteld om het verbod op carbidschieten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De zeven West-Friese burgemeesters gaan dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraden, zodat er één beleid wordt gevoerd en er geen onduidelijkheid over kan bestaan.

"We willen allemaal terug naar een normaal leven waarbij we een feestje kunnen vieren met oud en nieuw en onze tradities in ere kunnen houden", stelt Nieuwenburg. "Maar dit jaar heeft de drukte in de ziekenhuizen prioriteit en dit is een manier om de extra drukte daar te dempen."