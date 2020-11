Geen carbidschieten in 't Gooi komende jaarwisseling: gemeenten komen met verbod

'T GOOI - Er komt een regionaal verbod op carbidschieten voor de komende jaarwisseling in 't Gooi. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs alle Gooise gemeenten. Alle gemeenten willen zo'n verbod. Alleen de gemeente Wijdemeren is er nog niet uit. Dat is namelijk de enige gemeente waar er traditiegetrouw op twee plekken carbid wordt geschoten.

Er geldt komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Verder is het aan elke gemeente zelf om te bepalen of ze een verbod op cadbidschieten instellen of beperkt toestaan. Beperkt zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat carbidschieten wel mag, maar dat je het vantevoren moet melden bij de gemeente en dat er voorwaarden aan gesteld worden. Toch hebben, op Wijdemeren na, alle Gooise gemeenten besloten het carbidschieten te verbieden.

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft als standpunt dat 'het carbidschieten het vuurwerk niet mag vervangen'. "Het moet geen extra druk op de zorg en handhaving verzoorzaken, want die capaciteit is er niet", vertelt een woordvoerder.

"Omdat het geen traditie is, is er een grote kans aanwezig dat onervaren personen carbid gaan schieten met gevaarlijke situaties tot gevolg"

In Hilversum geldt op dit moment een verbod in de stad, maar niet voor het buitengebied.

"Maar wij gaan ook een versnelde procedure aan dat daar beperkingen op komen en zo mogelijk verbieden", aldus de woordvoerder. In Laren en Blaricum is het altijd al verboden en zal dat dit jaar ook zou zijn. Maar even over de provinciegrens in Eemnes mag het wel.

Ook in de gemeente Gooise Meren, waar Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg onder vallen hebben burgemeester en wethouders besloten om carbidschieten te verbieden. "Zonder een verbod op carbidschieten bestaat de mogelijkheid dat dit als populair alternatief voor het afsteken van vuurwerk wordt gezien", stelt Gooise Meren. De gemeente wil dat dus voorkomen.

Verwarring

De burgemeester van Huizen, Niek Meijer, heeft nog even verwarring gezaaid door laatst te zeggen dat carbidschieten wél is toegestaan. Maar hij legt nu uit dat toch regionaal is afgesproken dat gemeenten 'een verbod opnemen in de algemene plaatselijke verordening, tenzij in een gemeente een lokale traditie bestaat rondom carbidschieten en daarom de verwachting bestaat dat het een en ander geen problemen zal opleveren'. Daarom moeten ook in Huizen de melkbussen dit jaar in de kast blijven.

Ook Weesp wil een lokaal verbod op carbidschieten komende jaarwisseling. "Specifiek voor Weesp is het lastig te voorspellen hoe populair carbidschieten dit jaar zal zijn, echter uit de landelijke media blijkt dat leveranciers van carbid aangeven dat de verkoop sinds het instellen van het vuurwerkverbod is gestegen ten opzichte van vorig jaar", aldus burgemeester Bas Jan van Bochove. "Juist omdat het geen traditie is in Weesp, is er een grote kans aanwezig dat onervaren, ondeskundige personen carbid gaan schieten met mogelijke gevaarlijke situaties tot gevolg."

Niet aan houden

De burgemeester van Weesp zegt ook dat een verbod niet gelijk betekent dat inwoners zich er per definitie zich aan zullen houden. "Om het verbod te doen slagen is het nodig dat vanuit de gemeente hier duidelijk over wordt gecommuniceerd en dat de boa's, politie, maar ook de medewerkers van de buitendienst signalen omtrent carbidschieten oppakken en met elkaar delen. Inwoners hierop aanspreken en zo nodig bekeuren door de boa's en politie."

Traditie

De enige plek in 't Gooi waar carbidschieten wel een traditie is, is in Wijdemeren. Daar wordt dan ook druk overlegd over of er een verbod moete komen en, zo ja, hoe. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat twee plekken in de gemeente de traditie hebben om carbid af te schieten. Zoals de vriendengroep 'Boer zoekt Bier' in Loosdrecht.

Komende dinsdag zal het college van Wijdemeren zich verder over de kwestie buigen.