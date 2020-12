Verdeeldheid bij gemeenten over verbod op carbidschieten in de Noordkop

NOORDKOP - De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland reageren verdeeld op het uitvaardigen van een verbod op carbidschieten. Terwijl Hollands Kroon en Texel het op een alternatieve manier het nieuwe jaar in knallen gewoon toestaan, is het in Den Helder en Schagen verboden om carbid af te schieten.

Wie in Schagen denkt ongestraft van het vuurwerk over te kunnen stappen op carbidschieten, komt bedrogen uit. Hoewel er geen landelijk verbod komt, is in de gemeente Schagen al een verbod op het carbidschieten vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"Wij hebben destijds het verbod op nadrukkelijk verzoek van de politie opgenomen in onze APV", zegt burgemeester Marjan van Kampen, "en het is bedoeld om te voorkomen dat de traditie zich vanuit het oosten van het land zou gaan verspreiden naar onze regio. Dat carbid dit jaar een landelijk onderwerp van discussie is, komt door het verbod op vuurwerk. Veel burgemeesters gaan er vanuit dat die coronamaatregel tot gevolg heeft dat het afschieten van carbid veel populairder zal worden. Het afsteken van carbid in een melkbus zonder dat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, kan tot flink letsel leiden."

Evenement

Ook in Den Helder mag geen carbid worden afgeschoten, maar om een andere reden. "Hier is het carbidschieten ook vastgelegd in de APV", legt woordvoerder Jose van der Burg uit. "Als je dit wilt doen, moet je dit bij ons melden. Wij beoordelen zo'n melding als een evenement. Omdat evenementen (waaronder activiteiten) op dit moment niet zijn toegestaan op basis van de noodverordening, kunnen wij ook geen ontheffing verlenen voor carbidschieten."

