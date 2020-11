Medemblikse vuurwerkliefhebber bang voor illegaal vuurwerk door vuurwerkverbod

MEDEMBLIK - Vuurwerkliefhebber en verkoper Cees Dekker uit Nieuwe Niedorp is op zijn zachts gezegd niet blij met het nieuws over een vuurwerkverbod dit jaar. Normaal ligt zijn bunker in Medemblik vol met voorraden knal- en siervuurwerk, zodat hij deze tijdens oud en nieuw de lucht in kan schieten. Dit jaar is dit helaas anders: "Om 00.01 uur ga ik zitten huilen, misschien drie dagen ervoor al. Ik ga wel in mijn bunker zitten", vertelt Dekker aan NH Nieuws.

Hij vraagt zich dan ook af of de nieuwe regelgeving juist niet voor meer belasting in ziekenhuizen gaat zorgen.

Niet alleen vreest hij omzetverlies voor vuurwerkverkopers, hij is ook bang dat juist nu veel mensen naar illegaal vuurwerk grijpen, waarbij het risico op verwondingen groter is. "Als je een Nederlands rotje in je hand laat ontploffen, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een brandwond. Met een cobra of een Poolse bom, kom je gezellig op de IC, want je moet geopereerd worden."

Dekker is een groot vuurwerkliefhebber. Het kleine jongetje in hem komt dan weer even naar boven. Voor hem is een vuurwerkverbod dan ook een grote domper.

"We hebben nog geen duidelijkheid over de compensatieregeling van de regering"

Dekker heeft zijn vuurwerk voor dit jaar besteld en een deel is al onderweg naar zijn winkel in Medemblik. Dit jaar kan hij dat dus niet meer verkopen. Ook vergrootte hij zijn showroom om het vuurwerk coronaproof op te laten halen. Het is nog maar de vraag voor Cees of hij de gemaakte kosten dekkend kan krijgen.

"We hebben nog geen duidelijkheid over de compensatie van de regering", aldus Cees. Het kabinet heeft besloten om de vuurwerkbranche 40 miljoen euro compensatie te bieden, maar volgens Dekker is het nog maar de vraag of dat geld naar de groothandels voor vuurwerk gaat, of dat het ook bedoeld is voor winkels die ook vuurwerk verkopen naast hun reguliere handel.

"Dat soort dagen zijn voor mij de krenten in de pap", zegt Dekker. "Je bent er bijna vier, vijf of soms wel zes maanden mee bezig en het is keihard werken, maar je krijgt er ook een hele grote beloning voor."

Bunkers

Ook is het nog maar de vraag waar al het vuurwerk dat de winkels voor dit jaar besteld besteld wordt opgeslagen. Dekker vertelt aan WEEFF dat de meeste vuurwerkbunkers op dit moment vol zitten, en er nog meer vuurwerk uit het buitenland onderweg is.

"Nederland is het aankomende jaar redelijk explosief", aldus de vuurwerkhandelaar. "Het wordt een moeilijk verhaal om al het vuurwerk kwijt te kunnen. Want waar moeten we het nu stallen?"