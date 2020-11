Kabinet kondigt deze week algeheel vuurwerkverbod voor dit jaar aan

NOORD-HOLLAND - Het kabinet komt volgens bronnen in Den Haag voor aankomende jaarwisseling met een algeheel vuurwerkverbod. Volgens de NOS wordt dat later deze week aangekondigd.

Er zou morgen nog een overleg plaatsvinden, waarna het kabinet vrijdag de knoop door wil hakken. Volgens de NOS wordt er dan ook overlegd over een steunpakket voor vuurwerkverkopers, die in veel gevallen hun volledige voorraad al in huis hebben voor de jaarwisseling.

De oproep om een algeheel verbod aan te kondigen komt vanuit de zorg. De angst bestaat dat de druk op de zorg, die al hoog is door het coronavirus, een kookpunt bereikt als bijvoorbeeld ambulancepersoneel en de eerste hulp ook moet zorgen voor vuurwerkslachtoffers. Het veiligheidsberaad, bestaande uit de voorzitters van de verschillende veiligheidsregio's in Nederland, heeft al aangekondigd de maatregel te steunen.

Ambulancepersoneel

NH Nieuws sprak eerder met ambulancepersoneel in de regio Alkmaar, die van harte hoopt op een verbod. "Je bent gewoon veel langer bezig als je een covid-patiënt behandeld hebt. Je moet de auto weer schoonmaken en zorgen dat je zelf ook weer naar de volgende kan." Ze zijn bang dat de impact van oud en nieuw te hoog gaat zijn. "Het is bizar als je op straat bezig bent met hulpverlening, en je krijgt de vuurpijlen en de voetzoekers om je oren. Straks moeten we terwijl onze oren nog suizen van het vuurwerk door naar een covid-patiënt."

De regiomanager van de ambulance Noord-Holland Noord zei daarnaast dat niet alleen het ambulancepersoneel wordt ontlast door een verbod. "Het is niet alleen wij, maar ook de Spoedeisende Hulp, de politie, de brandweer, de meldkamer. Eigenlijk de hele keten wordt ontlast." Hij is bang voor de psychische impact van een drukke nieuwjaarsnacht op zijn medewerkers. "Het is sowieso al een heftige tijd. Als zij dan ook nog eventueel met heftige vuurwerkslachtoffers te maken krijgen, dan is de kans groot dat we ze psychisch gaan overbelasten."

NH Nieuws Panel

Het NH Nieuws Panel sprak zich positief uit voor een, al dan niet tijdelijk, vuurwerkverbod. 77 procent is voorstander van zo'n tijdelijk verbod om de zorg te ontlasten.