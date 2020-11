Ambulancepersoneel hoopt op vuurwerkverbod: "Bizar als je op straat bezig bent"

ALKMAAR - Nu het coronavirus ook in december waarschijnlijk nog een hoge tol gaat eisen van zorgmedewerkers, rijst de vraag of een tijdelijk vuurwerkverbod verlichting zou geven aan het zorgpersoneel. Volgens medewerkers van de ambulancedienst die gestationeerd zijn in Alkmaar zou dat absoluut het geval zijn. Normaal gesproken is Oud en Nieuw een van de drukste dagen van het jaar voor hen.

De oproep tot een vuurwerkverbod, die vanuit de zorg komt, is onderschreven door de voorzitters van de veiligheidsregio's. De Tweede Kamer zal zich hier de komende tijd over buigen.

Laura Goudhart is ambulanceverpleegkundige in de regio Alkmaar en vertelt dat de druk op het ambulancepersoneel de laatste tijd al flink is toegenomen. "Je bent er gewoon veel langer uit als je een covid-patiënt behandeld hebt. Je moet de auto weer schoonmaken en zorgen dat je zelf ook weer naar de volgende kan."

Haar collega Johan de Ruiter is chauffeur en kreeg regelmatig te maken met agressie tijdens Oud en Nieuw. "Het is bizar als je op straat bezig bent met hulpverlening, en je krijgt de vuurpijlen en de voetzoekers om je oren." Hij maakt zich niet alleen druk om de agressie, maar ook om de psychologische impact die het heeft. "Dan moeten we straks terwijl onze oren nog suizen van het vuurwerk door naar een covid-patiënt."

Psychische klachten

Frank Lagerweij is de regiomanager van de ambulance Noord-Holland Noord en ziet dat niet alleen het ambulancepersoneel ontlast wordt door een verbod. "Het is niet alleen wij, maar ook de Spoedeisende Hulp, de politie, de brandweer, de meldkamer. Eigenlijk de hele keten wordt ontlast."

Hij vreest dat een drukke jaarwisseling een tol gaat eisen van zijn medewerkers. "Het is sowieso al een heftige tijd. Als zij dan ook nog eventueel met heftige vuurwerkslachtoffers te maken krijgen, dan is de kans groot dat we ze psychisch gaan overbelasten."

NH Nieuws Panel

Niet alleen vanuit de zorg is steun voor een, al dan niet tijdelijk, vuurwerkverbod. Van de ongeveer 1.400 leden van het NH Nieuws Panel die reageerden op de vraag over zo'n verbod, is 77 procent voorstander van een tijdelijk vuurwerkverbod. Wel stellen zij vragen bij de mogelijkheid tot handhaving, en dus ook of zo'n verbod wel effectief gaat zijn.