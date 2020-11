NH Nieuws-panel staat achter tijdelijk vuurwerkverbod, ook steun voor permanent verbod

NOORD-HOLLAND - De oproep van burgemeesters voor een vuurwerkverbod dit jaar om de zorg te ontlasten, kan op veel steun van het NH Nieuws-panel rekenen. Meer dan driekwart is voor en ook een permanent verbod krijgt steeds meer gehoor onder de panelleden.

In totaal 77 procent is voorstander van een vuurwerkverbod deze jaarwisseling, 22 procent ziet er niets in. Volgens de burgemeesters is het nodig om de druk van de ketel te halen voor de zorg, die in de coronacrisis al extra belast zijn. Twijfels over effectiviteit Toch zijn er ook wel twijfels over de uitvoerbaarheid van een verbod. Zo denkt een kwart dat het niet effectief is. Veelgenoemd argument is daarbij is de vraag of er wel voldoende handhavers zijn. Bovendien denken veel mensen dat vuurwerkliefhebbers wel een manier vinden om toch vuurwerk te kunnen afsteken. Maar een meerderheid van 45 procent denkt uiteindelijk dat een verbod toch helpt.

De steun voor een permanent vuurwerkverbod neemt verder toe. 65 procent van de ondervraagden is daar voorstander van. In 2018 was dit onder de panelleden nog 53 procent, en vorig jaar 61 procent. In de reacties zien we veel mensen overlast, milieu, dieren en veiligheid als redenen geven. Ook zijn er veel mensen die meer voelen voor een centraal geregelde professionele vuurwerkshow. Tegenstanders zeggen dat een verbod niet te handhaven is, maar bovenal dat ze het ook leuk vinden om vuurwerk af te steken en het zien als een mooie traditie die niet verloren mag gaan. Kabinet denkt nog na over verbod De NOS meldde dat staatssecretaris Van Veldhoven zeker twee weken nodig denkt te hebben om tot een besluit over een mogelijk verbod te komen. Eerder dit jaar besloot het kabinet al dat er geen knalvuurwerk en vuurpijlen mogen worden afgestoken vanaf deze jaarwisseling.

Verantwoording

Onder de 3.897 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen het voorstel voor een vuurwerkverbod. In totaal deden 1.379 mensen mee aan het onderzoek.



