NH Nieuws-panelleden steunen nieuwe maatregelen, kwart wil zelfs avondklok

NOORD-HOLLAND - Er is onder de NH Nieuws panelleden veel steun voor de nieuwe coronamaatregelen. Bijna driekwart is het eens met de aanpak van kabinet. Toch zijn er ook zorgen of het wel genoeg is. Een veelgehoord antwoord is dat het vooral ook aan onszelf is om ons aan de regels te houden om het aantal besmettingen terug te dringen.

In totaal deden 1.379 leden mee aan het onderzoek. Ook uit antwoorden op vragen over de individuele maatregelen blijkt dat er veel begrip is onder de deelnemers. Zo is 75 procent het eens met de oproep om tot half januari niet naar het buitenland te reizen. Ook het verbod op groepslessen bij sportscholen (62 procent) en het sluiten van pretparken (51 procent) kan op veel steun rekenen. Minder begrip voor sluiten bibliotheken en musea Het minste steun is er voor het sluiten van bibliotheken. Volgens veel deelnemers zijn het vaak ruime plekken, waar het bovendien vooral stil is. Daarnaast denken ze ook dat er juist nu grote behoefte is aan het lezen van een boek. Ook het sluiten van musea is geen populaire maatregel, al heeft de meerderheid daar nog wel begrip voor.

Ook opvallend is dat panelleden verdeeld zijn over het aanscherpen van de regels voor ontvangen van mensen thuis (drie naar twee) en met hoeveel mensen je nog buiten mag zijn (vier naar twee). Er is een groep die zich afvraagt of dit het verschil gaat maken, maar ook een groep die denkt dat nu nodig is om corona eronder te krijgen. Ook roep om meer regels: vliegen beperken en avondklok Toch zijn er ook mensen die graag nog meer maatregelen hadden gezien. En dan gaat het vooral om het beperken van het vliegverkeer (28 procent), het instellen van een avondklok (27 procent) en het sluiten van middelbare scholen (18 procent). Volgens elf procent zijn er geen extra maatregelen nodig. En zeven procent vindt juist dat er al veel te veel regels zijn en dat het er minder moeten worden.

Verantwoording

Onder de 3.897 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de nieuwe coronamaatregelen. In totaal deden 1.379 mensen mee aan het onderzoek.



