NH Nieuws-panel steunt maatregelen en zet mondkapjesplicht op agenda

NOORD-HOLLAND - De steun voor de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet is groot, blijkt uit een onderzoek onder de NH Nieuws-panelleden: 69 procent van de ondervraagden kan zich in hoge tot zeer hoge mate vinden in de nieuwe regels.

ANP

Daarnaast zegt bijna twee op de tien zich in redelijke mate te kunnen vinden in het nieuwe beleid. Elf procent van de ondervraagden kan zich er juist nauwelijks tot niet in vinden. Of de maatregelen voldoende zijn om het virus een halt toe te roepen, leidt tot meer verdeeldheid. 54 procent geeft een krappe voldoende. Veel mensen laten weten dat ze liever een mondkapjesplicht willen zien, in plaats van een advies. 25 procent is positiever gestemd en denkt dat dit pakket aan maatregelen het tij kan gaan keren. 17 procent van de mensen gaat ervan uit dat de nieuwe regels niet voldoende zijn. Mondkapjes Voor het mondkapjesadvies in Amsterdam is veel steun: 60 procent van de mensen steunt dat beleid helemaal en bijna twee op de tien in mindere mate. Ruim één op de vijf respondenten slaat het advies waarschijnlijk in de wind. Vanochtend bij een supermarkt in Heerhugowaard waren de meningen nog verdeeld over het dragen van een mondkapje, blijkt uit onderstaande video

Mondkapjes dragen in winkels? - NH Nieuws

Als het aan burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Pieter Broertjes van Hilversum ligt, komt er een landelijke mondkapjesplicht. Vooral op plekken waar het lastig is om afstand te houden, moet een mondkapje dragen verplicht worden, willen zij. Overigens neemt 82 procent van de ondervraagden zich voor om de regels ook daadwerkelijk in acht te nemen. Slechts zes procent is niet van plan ze op te volgen.

De maatregelen die op het meeste begrip kunnen regelen, zijn thuiswerken, alleen boodschappen doen en zo min mogelijk reizen. Panelleden mochten maximaal drie maatregelen kiezen.

Op de vraag welke maatregelen de panelleden het minst steunen, gaven de meeste mensen aan geen begrip te hebben voor het afspreken met maximaal drie personen thuis. Ook de horecasluiting en het buitenshuis afspreken met maximaal vier mensen valt niet goed bij de panelleden.