25 jaar lange strijd tegen vuurwerk: "Gevolgen voor het klimaat worden niet besproken"

AALSMEER - Jan Kwak (74) staat oudejaarsnacht geen seconde te genieten van alle vuurpijlen, sierpotten en duizendklappers. De Aalsmeerder strijd al 25 jaar tegen vuurwerk en dan vooral vanwege de impact op het milieu. "We hebben allerlei klimaatconferenties, maar het onderwerp vuurwerk wordt gewoon over het hoofd gezien."

In 1995 las NH Nieuws-panellid Kwak voor het eerst over de gevolgen van vuurwerk op het klimaat. Het RIVM deed toen onderzoek naar de milieuschade van het jaarlijks avondje knallen. "Daar schrok ik van en toen ben ik begonnen met het aanspreken van politieke partijen", vertelt Kwak.

Onderzoek 1995

In 1995 publiceerde het RIVM een onderzoek genaamd 'Afsteken van vuurwerk'. Daarin werden cijfers getoond van de jaarwisseling in 1992. Daaruit bleek dat er toen meer dan 5 miljoen kilo vuurwerk was afgestoken. Latere cijfers laten zien dat in 1995 al sprake was van 9 miljoen kilo afgestoken vuurwerk. Die groei zet nog steeds door. In 2016 werd er volgens de 'emissieregistratie' zo'n 16,4 miljoen kilo afgestoken.

In 1995 kwam er bij dat afsteken ruim 4 ton aan CO en CO2 vrij in de lucht. Dat was in 2016 (onderzoek gebasseerd op de formule uit 1995) ruim 8 ton.

Het onderzoek uit 1995 heeft formules opgeleverd die het RIVM nog steeds gebruikt. Er is nog nooit langetermijn-onderzoek gedaan naar de gevolgen van vuurwerk op het milieu.

Bronnen: Afsteken van vuurwerk (1995) en Emissieregistratie Afsteken Vuurwerk (2018)