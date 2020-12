Gemeente Amsterdam wil carbidschieten gaan verbieden

Officieel valt carbidschieten niet onder vuurwerk. "Maar om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties en (geluids)overlast ontstaan, wil het college van burgemeester en wethouders een verbod op carbidschieten opnemen in de algemene plaatselijke verordening", laat de gemeente weten.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het verbod. Dat gebeurt op 16 december.

Als het verbod op carbidschieten er komt, is het enige vuurwerk dat in Amsterdam nog is toegestaan tijdens de jaarwisseling kindervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk. Deze 'categorie F1' ligt het hele jaar door in de schappen.