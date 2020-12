Loosdrechts 'carbidteam' teleurgesteld: geen uitzondering op carbidverbod

Het carbidschieten op de Loosdrechtse weilanden is al jaren een traditie voor de groep vrienden. Elk jaar komen er tientallen mensen kijken naar de knallende melkbussen. Vanwege het algehele vuurwerkverbod dat voor komende jaarwisseling geldt, was de vriendengroep van plan om nog grootser uit te pakken. "Ik kan het helaas niet verklappen, maar we zijn wel met iets moois bezig", vertelde Alex twee weken geleden nog.

De gemeenten hebben daartoe besloten omdat ze vrezen dat carbidschieten het vuurwerk overneemt, nu er een algeheel vuurwerkverbod geldt voor komende jaarwisseling om de zorg en hulpdiensten te onlasten. "De verkoop van carbid is enorm toegenomen sinds het vuurwerkverbod landelijk is afgekondigd.

"We balen er van dat het carbidschieten zoveel in de media is geweest. Dat heeft er echt aan bijgedragen dat het nu verboden wordt"

Grote teleurstelling

Het verbod op carbidschieten komt juist in Wijdemeren hard aan, omdat het de enige Gooise gemeente is waar het carbidschieten een traditie is. "We zagen het natuurlijk aankomen, maar het blijft enorm balen", zegt Loosdrechter Alex van Gelder. "We balen er ook van dat het carbidschieten door het vuurwerkverbod zo veel in de media is geweest. Dat heeft er echt aan bijgedragen dat het nu verboden wordt."

Ook vriend Koen van Zijtveld reageert teleurgesteld. "Ik snap het ook niet helemaal. We doen het al jaren. Als je er door corona geen zin in hebt, kom je toch niet? Dat hoeft de gemeente toch niet voor ons te bepalen?", vraagt hij zich af. "Er is bij ons ook nog nooit een ongeluk gebeurd. We hebben het goed voor elkaar en doen het veilig. We hebben zelfs ontsteking op afstand. Mensen gaan nu heus wel meer illegaal vuurwerk afsteken. Het zal mij niks verbazen als daar nu meer ongelukken door komen."

Handhaven op verbod

Wijdemeren laat weten te begrijpen dat de traditie met carbidschieten er al jaren is, maar gaat er vanuit dat er toch door iedereen gehoor wordt gegeven aan het verbod. "Als het noodzakelijk is, zal de gemeente handhavend optreden", zo klinkt het.