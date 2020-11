Carbidschieten in Eemnes wél toegestaan: 'Het is niet zo dat iedereen maar kan schieten'

EEMNES - Hoewel de gemeenten in 't Gooi carbidschieten hebben verboden tijdens de komende jaarwisseling, mag deze plattelandstraditie in Eemnes wél doorgaan. De burgemeester van Eemnes, Roland van Benthem, benadrukt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag wel dat het veilig moet gebeuren.

Eemnes valt niet onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maar onder die van Utrecht. "Wij hebben deze discussie ook gehad. Wat je ziet is dat gemeenten waar het geen traditie is het schieten verbieden. Gemeenten waar het elk jaar gebeurt, hebben het keurig gereguleerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is niet zo dat iedereen maar kan schieten in Eemnes", aldus de burgemeester.

Om te mogen carbidschieten moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er mag alleen buiten de bebouwde kom geschoten worden en er moet aan meerdere veiligheidsregels voldaan worden. "Omdat wij een traditie hebben van carbidschieten vanuit de jongerenverenigingen en de boerenachtergrond is het vanuit de gemeente al goed geregeld."

Quote "Om carbid te schieten moet je een melkbus meeslepen, die kan je niet in je zak steken" Burgemeester van benthem, Eemnes

Ondanks alle regels waar de carbidschieters aan moeten voldoen gaat er volgens Van Benthem goed gehandhaafd worden. "We hebben zowel politie's als boa's klaarstaan." De burgemeester benadrukt dat handhaven op carbidschieten makkelijker is dan op vuurwerk. "Om carbid te schieten moet je een melkbus meeslepen. Die kan je niet in je zak steken." Wie geen ervaring heeft met carbidschieten, wordt door Van Benthem afgeraden te experimenteren. Luister het hele interview terug via deze link.