Vier Haarlemse culturele instellingen blij met noodhulp: "Maar het blijft watertrappelen"

HAARLEM - De vier grote culturele instellingen in Haarlem zijn dankbaar voor de 2,4 miljoen euro die gemeente Haarlem beschikbaar wil stellen om de ergste coronaschade te beperken. Tijdens het Pletterijdebat over de cultuur in Haarlem lieten de directeuren van de Stadsschouwburg/Philharmonie, de Toneelschuur, het Patronaat en het Frans Hals Museum weten dat de gemeentelijke hulp erg noodzakelijk is om ook andere fondsen aan te kunnen spreken.

Marelie van Rongen van de Toneelschuur, waar al elf medewerkers van de garderobe zijn ontslagen, laat weten dat de knoop over de zomerprogrammering volgende week wordt doorgehakt. "Was de hulp niet gekomen dan had ik gezegd: 'we zijn dicht in september'." Ook de Vriendengroep van de Stadsschouwbrug heeft laten weten dat ze ondanks enthousiasme om extra te willen bijdragen aan projecten, wel afwachten wat de gemeente gaat doen. "Dit is een eerste stap om een heel groot probleem op te lossen", vindt ook directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum. "Als er niemand als eerste beweegt, zitten we in een Bermudadriehoek." Het college van B&W liet vandaag weten in totaal 5,8 miljoen euro aan noodmaatregelen te willen besteden voor onder andere cultuur, sport en horeca in de stad. Zo hoeft er over drie maanden geen huur betaald te worden. De vier grote culturele instellingen hebben al sinds het begin van de intelligente lockdown nauw overleg met elkaar en de gemeente.

Quote "Maar het blijft watertrappelen. We zijn niet uit de verdrinkingsnood" Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum

Een paar van de culturele Haarlemse instellingen hadden het ook voor de coronacrisis al zwaar. Zo zet de Filmschuur zich schrap voor de komst van Movie De Hallen in de verbouwde Koepel. En het Frans Hals Museum worstelt nog met een financieel probleem en een problematische locatie in de Verweyhal aan de Grote Markt. Museumdirecteur Demeester wil ervoor waken dat er nu niet te veel gevraagd wordt aan de gemeente nu ze de hulp hebben gekregen om de coronapijn te verzachten. "Maar het blijft watertrappelen. We zijn niet uit de verdrinkingsnood." Liefdesscenes De directeuren halen wel even opgelucht adem. Directeur Edwin van Balken van de Stadsschouwburg en de Philharmonie bekent dat hij slapeloze nachten heeft gehad. "Maar per 1 januari 2021 is de wereld niet in één keer happy. De grote onbekende is het publiek. Gaan ze nog wel komen? En hoe gaat het met de mensen op het toneel? Hoe kunnen zij hun liefdesscènes spelen?" Ook directeur Jolanda Beyer van poppodium Patronaat vraagt zich af 'of bezoekers nog wel oor aan oor en schreeuwend met duizend man in een zaal willen komen voor een concert'. Trouwe klanten Geen van allen durven ze zich te wagen aan een voorspelling of voorstelling. Ze hopen op de loyaliteit van het tot nu toe trouwe Haarlemse publiek, dat na de invoering van de corona-maatregelen al hun gekochte kaartjes heeft gedoneerd. En de muziekliefhebbers die nu bijvoorbeeld bij de livestream van concerten in het project 'Haarlem On Air' van het Patronaat met Slachthuis13 al 10.000 euro heeft gedoneerd aan lokale artiesten. De anekdote van Marelie van Rongen over één van de trouwste klanten bij de heropening van de Toneelschuur op 1 juni is sprekend. Als Van Rongen vraagt hoe het met een klant gaat die normaal wel 130 keer per jaar komt, verzucht hij: 'Slecht, naast dat jullie mij geestelijk op de been houden is het fietstochtje naar jullie toe ook mijn fysieke fitness', vertelt de man aan Van Rongen. "Dat ontroerde me enorm. We zijn dus veel meer dan maar een podium. We zijn ook een thuis voor mensen en een plek waar ze zich laven en dat zorgt voor zuurstof en leven." Volgende week komen de kunstenaars zelf aan bod in debatcentrum Pletterij. Kijk hier het debat terug van gisteravond: