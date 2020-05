Striptekenaar Joost Swarte wijst het publiek de weg in Toneelschuur Haarlem

HAARLEM - In de Haarlemse Toneelschuur hoef je je voortaan nooit meer af te vragen of je voldoende afstand neemt van elkaar. Dankzij striptekenaar en grafisch ontwerper Joost Swarte ligt daar nu een gloednieuw 'anderhalfmetertapijt' aan gele vlakken, van anderhalve bij anderhalve meter.

De medewerkers van de Toneelschuur zijn druk bezig met de voorbereidingen om op 1 juni weer veilig open te kunnen gaan. Maar hoe laat je het publiek de juiste routes lopen en hoe geef je aan waar ze bijvoorbeeld hun handen kunnen wassen? Ze probeerden het eerst zelf met de bekende rood-witte linten, maar dat viel niet in de smaak. "Het werd een beetje een kakafonie aan verkeersborden en belijningen, we wilden toch wat mooiers", aldus Tom Schippers van de Toneelschuur. En dus werd de hulp ingeroepen van Haarlemmer Joost Swarte.

Tapijt

Swarte is nauw verbonden met de Toneelschuur. Hij was één van de ontwerpers van het pand aan de Lange Begijnestraat. Hij wist wel raad met de vraag van Schippers. "Ik heb op de een of andere manier 'oplossinghersens' en kreeg meteen een idee. Niet een wirwar aan streepjes en lijntjes zoals je dat bij de winkels ziet, maar een tapijt van vakken van anderhalf bij anderhalf meter. Dan heb je het meteen over het hele veld gecommuniceerd en je voegt een decoratief element toe aan de inrichting van de Toneelschuur."

Het ziet nu veel beter uit dan het oorspronkelijke plan met de rood-witte linten, vindt Schippers. "De gele belijning wordt als het ware opgenomen in het gebouw en je ziet overal meteen of je op anderhalf meter staat, niet alleen in de wachtrij."

Vis, vogel en kat

Swarte ontwierp ook een set pictogrammen, die de bezoekers onder meer wijzen op de plek waar je je handen moet wassen, hoe de looproute is en dat er maximaal dertig bezoekers aanwezig mogen zijn. Allemaal in zijn kenmerkende tekenstijl. De opvallendste is een pictogram van een vis, een kat en een vogel. Ze zitten tevreden op elkaars kop. "Ze drukken uit dat, ook al ben je verschillend, dat je hier aardig met elkaar om moet gaan. Het is een fabelthema wat mensen meteen zullen begrijpen, zonder dat het een dwingend verkeersbord is", aldus Swarte.

De pictogrammen worden later ook op de site van de Toneelschuur gratis aangeboden, in de hoop dat ook andere Haarlemse ondernemers ze gaan gebruiken. Maandag gaan de deuren open voor het publiek. Swarte zal daar zeer waarschijnlijk bij aanwezig zijn.