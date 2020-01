Frans Hals Museum in grote financiële problemen: "Meer nodig dan pleister op wond"

HAARLEM - Directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum doet een dringend beroep op de Haarlemse politiek. Donderdag wordt besproken of de financiële nood van het museum geholpen is met een eenmalige extra bijdrage van 350.000 euro. "Maar dat is een pleister op een gapende wond."

Museumdirecteur Demeester is erg blij met de eerste handreiking. De gemeenteraad moet deze maand instemmen met de geldinjectie om de begroting van 2019 rond te krijgen. Donderdag vindt in de commissie Ontwikkeling de eerste discussie hierover plaats. Maar er moet snel een keuze voor de toekomst gemaakt worden, vindt ze.

Ze wil dat er een debat plaatsvindt over drie scenario's: "Eentje is gewoon zoals de Engelsen zeggen: 'stop the bleading'. Een tweede scenario is: hoe zorg je voor een financiële stabiele basis [...] en het derde scenario als je echt ambitieus bent als je de potentie van de collectie wil benutten; hoeveel kost dat dan."

Uit een benchmark-onderzoek is gebleken dat het Frans Hals Museum gemiddeld 2,9 miljoen minder subsidie krijgt van de gemeente vergeleken met soortgelijke musea in Leiden, Dordrecht, Eindhoven en Zwolle. Tot nu toe heeft het Haarlemse museum een gemeentelijke subsidie van 2,5 miljoen euro aangevuld met donaties van particulieren en fondsenwerving, waarmee de collecties zijn onderhouden.

Grot van Ali Baba

Ann Demeester waarschuwt dat op den duur ook de fondsenwerving in gevaar kan komen. "Mensen storten geen geld in een zwart gat, dat blijf je een beetje doorsukkelen, totdat je uitdooft." Ze wil niet doemdenken, "maar als je financiële situatie dermate precair wordt dat je de collectie niet meer kunt tonen aan het publiek, dan wordt het Frans Hals Museum een soort grot van Ali Baba, waar niemand meer in kan. Behalve de mensen met de 'magic key', en dat niet de bedoeling."