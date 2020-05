Het Haarlemse poppodium Patronaat draait virtueel door

HAARLEM - De livestream van het Patronaat blijkt een goede invulling van de stilte in het Haarlemse poppodium. De uitzending vult soms virtueel wel vier volle zalen, constateert directeur Jolanda Beyer. "Er gebeurt wat, dat is goed voor het moreel en goed voor de muziek in Haarlem en omstreken."

Met het livestreamprogramma 'Haarlem On Air' krijgen de afgelopen drie weken lokale artiesten een podium om toch zo hun publiek te bereiken. Maar het is voor techno-dj Miguel Cabral uit Heemskerk wel wennen, zo zonder publiek. "Je hebt niet echt input van je publiek, wat ze van je platen vinden. Dus het blijft wild gokken." Gisteravond startte hij 023Techno, een feest dat tot de late uurtjes te vieren was in huiselijke kring, terwijl Miguel en vijf andere dj's per toerbeurt alleen stond te draaien in dj-booth in het Patronaat. Kijk hier hoe de dj's backstage door het protocol worden geloodsd door bedrijfsleider Thom.. (tekst gaat door na video)

NH Nieuws / Geja Sikma

De bedoeling van het initiatief 'Haarlem On Air' is om juist de lokale artiesten nu alle aandacht te geven. Via de livestream uit het Patronaat en vanaf een tweede podium Slachthuis13 in Haarlem-Oost kunnen kijkers ook doneren middels een QR-scan, vertelt directeur Jolanda Beyer. "De donaties zijn bedoeld voor de artiesten. Misschien dat de groteren nog een andere manier hebben gevonden, maar de inkomstenbronnen voor de lokale artiesten liggen natuurlijk helemaal stil." Ze ziet mogelijkheden, als ze het aantal viewers berekent. Via de site van het Patronaat keken vorig weekend 750 muziekliefhebbers mee, en via de site van de dj's zelf nog eens 3.500. "Als we dat toch eens te gelde zouden kunnen maken." Wellicht wordt er nog een lidmaatschap gekoppeld aan de livestreams, om nog dichter bij de werkelijkheid van een besloten concert te komen. Maar het belangrijkste nu is om het Patronaat levendig te houden. (tekst gaat door na video)

NH Nieuws / Geja Sikma

Noodbrief Het Patronaat doet ook een beroep op klanten die al een kaartje hadden gekocht voor de ondertussen afgelaste concerten. Directeur Beyer hoopt dat ze het geld niet terugvragen, maar doneren aan het instand houden van de programmering van onder andere 'On Air' én voor als er wel weer 'echte' concerten gehouden mogen worden. Ondertussen moet net als alle andere bedrijven het Patronaat hopen op blijvende goede rijksregelingen voor het betalen van het personeel. En samen met andere grote instellingen in de stad, zoals de Stadsschouwburg, de Toneelschuur en het Frans Hals Museum, is er een noodbrief aan de gemeente geschreven. Voor het poppodium is gemeentelijke hulp van levensbelang, ook als poppodia over een paar maanden met bijvoorbeeld 35 bezoekers wel weer open zouden mogen, legt directeur Jolande Beyer in onderstaande video uit. "We willen een kaartje niet dusdanig duur maken, dat je alleen voor de veelverdieners bent. En dat is zeker niet waar het Patronaat naar toe wil.'