Frans Hals Museum iets optimistischer over toekomst na bezoek minister

HAARLEM - Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) hoopt snel een, al dan niet tijdelijke, financiële oplossing te kunnen vinden voor het Frans Hals Museum in Haarlem. Het museum staat in de 'overleefstand' en vreest door de coronacrisis in het uiterste geval te moeten sluiten. Van Engelshoven ging woensdagavond in gesprek met de directie van het museum, tussen de schilderijen van Frans Hals in de Schutterszaal.

De minister was eerder op de dag ook in Amsterdam bij culturele instellingen op bezoek geweest. Ze wil zich laten informeren hoe zij deze crisisperiode ervaren en wat dat teweeg brengt in de organisatie. Minister Van Engelshoven over haar bezoek aan het Frans Hals Museum

Hoop op meer financiële steun Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum vreest voor het voorbestaan van het museum als er niet meer financiële steun komt. Ze hoopt, samen met collega's en burgemeester Jos Wienen, de minister te overtuigen hoe belangrijk het museum voor niet alleen Haarlem, maar voor heel Nederland is. Ze ziet het echter niet als een lobbygesprek om zaken snel voor elkaar te krijgen, maar vooral om de minister te informeren over wat de consequenties van de crisis op het museum zijn.

Heropening 1 juni Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat musea hun deuren per 1 juni, onder strikte voorwaarden, mogen openen. Ook het Frans Hals Museum mag dus haar bezoekers weer ontvangen. Maar Demeester heeft daar ook wel zorgen om. Want durven de bezoekers wel te komen? En hoelang gaat het duren voordat er ook weer toeristen in het Haarlemse museum rondlopen? Demeester en ook minister Van Engelshoven hopen dat straks meer jongeren zich in de musea zullen melden. Burgemeester Wienen van Haarlem hoopt dat er veel toeristen uit eigen land de komende zomer de musea zullen bezoeken. In het Frans Hals Museum is wel al nagedacht over hoe een museumbezoek straks zo veilig mogelijk zou kunnen verlopen. Het complete plan moet nog uitgewerkt worden. Ann Demeester over de heropening van het Frans Hals Museum in juni

