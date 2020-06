Corona-noodhulp Haarlem: 5,8 miljoen aan steun voor cultuur en horeca

Spaarnelanden krijgt wat de gemeente betreft 720.000 euro extra voor het schoonhouden van de stad. Vanwege de lockdown boden Haarlemmers veel meer afval aan. En voor de noodopvang van daklozen in de Beijneshal wordt 620.000 euro uitgetrokken. Haarlem komt in het najaar met een herstelplan voor na deze periode.

De stad hoopt cultuurinstellingen, sportverenigingen en ondernemers die in acute nood verkeren door de coronacrisis, te helpen. Voor cultuurinstellingen in de stad heeft de gemeente 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

