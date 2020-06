Try-out anderhalvemeterconcert in Haarlems poppodium: "Een beetje vreemd"

De eerste indruk van de concertbezoekers is opluchting en blijdschap dat ze hun geliefde poppodium weer kunnen bezoeken en dat er ook daadwerkelijk liveklanken te beluisteren zijn. Lisa Cobelens en the Mashup stonden 'on stage', terwijl het publiek aan tafeltjes en in hun eigen vakken zitten. Na enig pas- en meetwerk lukt het om dertig man te ontvangen als volgende week het eerste openbare concert weer wordt gehouden.

Hans Goes had kippenvel bij de eerste paar tonen en Mart Pos vertelt hoe hij livemuziek zo ontzettend heeft gemist in de afgelopen paar maanden. Beide bezoekers van het try-outconcert moeten wel wennen aan de anderhalvemeter setting. "Je geniet wel van de muziek, maar het slaat dood in een heleboel andere dingen zoals met vriendengroepen en meezingen", vindt Mart.

Het personeel heeft streng gelet op het naleven van het protocol. "We moeten zelf handhaven, bijna als een kleuterjuf", vertelt directeur Jolanda Beyer. "Na twee biertjes is de anderhalve meter ineens veel kleiner."

Toch is ze blij en tevreden na de eerste try-outs. "Het lijkt in niks op wat we eigenlijk zouden willen doen, maar die anderhalvemetersessies zijn echt fijn om weer in de zaal te kunnen staan." Maandag gaat de ticketverkoop van een Popquiz-concert met dj Flexi Frank van start. De muziekliefhebbers die niet een kaartje kunnen bemachtigen, blijven de mogelijkheid houden om thuis mee te kijken met de livestream.

Artist in residence

Ook de 'Haarlem On Air' concerten die het Haarlemse poppodium is gestart na de lockdown, waardoor lokale bandjes en artiesten toch kunnen blijven optreden, blijven doorgaan. En het Patronaat heeft ook een idee om, als er vanaf 1 juli honderd man publiek per concert mag komen, de artiesten toch een 'volle zaal' gevoel te geven. Ze worden dan uitgenodigd om een hele week lang in Haarlem te verblijven en avond na avond op te treden.

Directeur Jolanda Beyer legt in onderstaande video uit hoe het concept 'Artist in Residence' werkt: