Blunder op Schiphol: zestien vliegtuigen landen op gesloten baan

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Toen het kwartje uiteindelijk gevallen was, liet de luchtverkeersleider een toestel van Ryanair op enkele meters boven de baan een doorstart maken.

Uit opnamen uit de verkeerstoren en data van Flightradar24, die NH Nieuws heeft geanalyseerd, blijkt dat de Ryanair-Boeing 737-800 op 50 meter boven de Zwanenburgbaan hing, toen de piloten opdracht kregen om door te starten. Zestien toestellen zouden daarvoor al geland zijn op de baan die nog niet door Schiphol vrijgegeven.

Na de doorstart ging de baan alsnog open. Volgens LVNL is er geen sprake geweest van botsingsgevaar.

Veiligheidspin nog in landingsgestel

Deze miscommunicatie vond plaats op zaterdag 18 januari en gebeurde vlak nadat een toestel van Transavia de Buitenveldertbaan bezet hield, omdat er nog een veiligheidspin in het landingsgestel zat.

Dat vliegtuig was vanuit Ivalo (Finland) vertrokken toen de bemanning boven Zweden de boodschap kregen dat ze opgestegen waren met een pin in het neuswiel. Het grondpersoneel in Ivalo was vermoedelijk vergeten de veiligheidspin te verwijderen.

Ongelukkig moment

De Boeing kon veilig landen op Schiphol, maar de technische dienst van Transavia moest wel de Buitenveldertbaan op om de pin te verwijderen. Daardoor moest die baan dicht en werd de Zwanenburgbaan gereed gemaakt voor landingen.

Luister hier naar de communicatie tussen de luchtverkeersleiding van Schiphol en de piloten van de Ryanair-Boeing: