Luchtverkeersleiding dreigt met juridische stappen tegen NH Nieuws na bericht over landingen

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zet de publieke omroep NH Nieuws onder grote druk om een nieuwsbericht aan te passen over een blunder van de dienst, begin januari. LVNL wil dat NH Nieuws een video van de website haalt, waarin te horen is dat de verkeersleiding op Schiphol vliegtuigen laat landen op een gesloten baan.

Opvallend is dat de LVNL zeer selectief is in het eisen van verwijdering van fragmenten tussen de verkeerstoren en piloten. Een fragment waarin Koning Willem Alexander (die ook KLM-piloot is) te horen is, werd zelfs door een communicatie-adviseur van de organisatie bestempeld als 'mooi fragment'. Het fragment werd uitgezonden bij meerdere televisieprogramma's.

NH Nieuws vindt het maatschappelijk en journalistiek belang van dit fragment echter van dusdanig hoge waarde, dat wij deze niet willen verwijderen. De veiligheidssituatie op Schiphol is een belangrijk onderwerp , blijkt ook uit de vele bezorgde reacties onder het artikel. Veel omwonenden maken zich al jarenlang zorgen over de groei en de daarbijbehorende veiligheidsrisico's. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde hier al voor .

'Terecht voet bij stuk'

"Wij wachten de juridische stappen af, vooralsnog beroepen wij ons op vrije nieuwsgaring en het maatschappelijke belang", aldus Jacky de Vries, Hoofd Nieuws van NH. "Dit gaat niet alleen om de Luchtverkeersleiding, maar om de veiligheid van de omwonenden."



"Als journalisten in het algemeen en NH Nieuws in het bijzonder dienen we dat publieke belang. Het fragment dat wij gebruiken is onderdeel van de nieuwsgaring en ondersteunt het verhaal. We hebben geen argumenten gehoord vanuit de LVNL dat het weghalen van het fragment een groter belang dient, maar we blijven uiteraard open staan voor alle argumenten."

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, onderschrijft dat maatschappelijk belang. "Zeer terecht dat NH Nieuws voet bij stuk houdt, juist in dit geval is het zeer relevant dat NH NIeuws het Noord-Hollandse publiek op de hoogte brengt dit soort veiligheidssituaties."