Coalitiepartijen pleiten voor nieuw onderzoek naar veiligheid groeiend Schiphol

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opnieuw onderzoek doet en een rapport uitbrengt. Zolang dat er niet is, moet Schiphol op het huidige maximum van 500.000 vluchten per jaar blijven. Dat zeggen Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) vandaag in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens de twee zit de nationale luchthaven op de grens van wat veilig is. "Het is nu al heel erg druk in de lucht rond Schiphol", zegt Bruins. "Als je nog meer verkeer in dat luchtruim gaat persen, loop je tegen de grenzen aan van wat kan."

Kritisch rapport

Paternotte wijst erop dat de OVV een aantal jaren geleden al een kritisch rapport schreef over de veiligheid van Schiphol. Hij heeft niet de indruk dat daar veel mee gebeurd is. "Er zijn botsingen op de grond en allerlei andere incidenten; 140 keer per jaar. Voordat er sprake is van groei, moet er eerst een nieuw advies liggen van de OVV."