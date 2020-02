Steun voor NH Nieuws na dreigement luchtverkeersleiding

De redactie van NH Nieuws ontvangt veel steunbetuigingen nadat bekend is geworden dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dreigt met jurdische stappen tegen de omroep.

ANP

NH Nieuws publiceerde vanochtend een nieuwsbericht over de luchtverkeersleiding, die in januari zestien vliegtuigen liet landen op een gesloten baan. Toen dit werd ontdekt, moest een vliegtuig op enkele meters boven de grond een doorstart maken. Het incident was onder meer te horen in een audiofragment uit een openbare bron, dat NH Nieuws publiceerde op deze site en app. Dat bleek tegen het zere been van de LVNL, die gelijk dreigde met een rechtszaak.

"Met zo veel incidenten op Schiphol heeft de Luchtverkeersleiding toch wel wat anders aan het hoofd dan te procederen tegen NH Nieuws", zegt bewonersorganisatie Schiphol Watch op Twitter. "De luchtvaartsector slaat deze week wild om zich heen, waar het over vliegveiligheid gaat", zegt Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Zijn organisatie kwam begin deze week in het nieuws, nadat de directeur van Schiphol hun kritiek op het veiligheidsbeleid van de luchthaven afdeed als 'oud'.

Ook vanuit de politiek krijgt de omroep steun. GroenLinks in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, laat weten: "LVNL 'not pleased' over bericht. Wij inwoners ook niet en zijn vooral benieuwd naar die 7499 andere onveilige situaties." Forza! Haarlemmermeer noemt de aanklacht tegen NH Nieuws "onacceptabel". "Veiligheid boven alles. Geen uitbreiding van vluchten als de veiligheid niet verbetert."

'Wachten juridische stappen af' Jacky de Vries, Hoofd Nieuws bij NH, zegt de juridische stappen van de luchtverkeersleiding af te wachten. "Vooralsnog beroepen wij ons op vrije nieuwsgaring en het maatschappelijke belang", aldus De Vries. "Dit gaat niet alleen om de Luchtverkeersleiding, maar om de veiligheid van de omwonenden."

"Als journalisten in het algemeen en NH Nieuws in het bijzonder dienen we dat publieke belang. Het fragment dat wij gebruiken is onderdeel van de nieuwsgaring en ondersteunt het verhaal. We hebben geen argumenten gehoord vanuit de LVNL dat het weghalen van het fragment een groter belang dient, maar we blijven uiteraard open staan voor alle argumenten."

Collega-journalisten laten ook weten achter de regionale omroep te staan. "Wat een volstrekt kansloze, kinderachtige actie van LVNL", zegt onderzoeksjournalist Vincent Verweij. " Het journalistieke recht om misstanden te publiceren gaat hier zo overduidelijk boven hun copyright. En privacy is ook niet in het geding met uitsluitend stemmen van anonieme piloten en verkeersleiders."

Luchtvaartjournalist Menno Swart noemt de actie van de LVNL "volkomen onterecht". "Ambtenarenclub LVNL zou spijt moeten betuigen, in plaats van juridische actie tegen de omroep die de blunder ontdekte." Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, laat weten: "Zeer terecht dat NH Nieuws voet bij stuk houdt", en wijst verder op de persvrijheid en het maatschappelijke belang van het brengen van een verhaal over de veiligheid op Schiphol.