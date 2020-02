Red Rebels met bewonersgroep naar Tweede Kamer tegen groei Schiphol

De Amstelveense actiegroep Schipholwatch heeft vanmiddag ruim 11.000 handtekeningen tegen de groei van Schiphol overhandigd aan leden van de Tweede Kamerleden. Om de actie te laten opvallen, had de groep de levende standbeelden van Extinction Rebellion, de Red Rebels, meegenomen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vrijwel alle luchtvaartwoordvoerders van de Tweede Kamer namen de petitie van Schipholwatch in ontvangst. De afgelopen maanden verzamelde de groep 11.367 digitale handtekeningen tegen de groei van Schiphol. Wat Schipholwatch betreft kan er geen vliegbeweging bij op Schiphol en zien ze de luchthaven het liefst met 100.000 jaarlijkse vluchten afnemen.

Anoniem

Schipholwatch is actiegroep uit zowel Amstelveen als Aalsmeer en keren zich de laatste jaren tegen de uitbreidingsplannen van Schiphol. De organisatie maakt geen deel uit van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol, maar worden er wel door aangemoedigd. Op woordvoerder Alfred Blokhuizen (zelf woonachtig in het Zuid-Hollandse Spijkenisse) en aanvoerder Max van Dam (niet afgebeeld) na, is de club verder anoniem. Commissievoorzitter Agnes Mulder (CDA) kreeg de petitie uit handen van Blokhuizen.

PVV-er Dion Graus en een Red Rebel zien toe hoe de petitie wordt aangeboden. Alfred Blokhuizen vertelt dat iedere handtekening geverifieerd is: