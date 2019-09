Actiegroep ontwikkelt zelf app die lawaai Schiphol meet: "Geen vertrouwen in overheid"

SCHIPHOL - De metingen van Schiphol geloven ze allang al niet meer, vandaar dat actiegroep SchipholWatch zelf aan de slag is gegaan met het meten van geluidshinder rondom de luchthaven. En iedereen kan meedoen: door middel van de app Explane is iedere omwonende van Schiphol in staat zelf een geluidsmeting te doen en op te slaan in een database. Met die gegevens wil SchipholWatch de overheid om de oren slaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wie er allemaal achter SchipholWatch schuilgaan, blijft voorlopig nog duister. De actiegroep van omwonenden van Amstelveen en Aalsmeer hebben Alfred Blokhuizen naar voren geschoven als woordvoerder. Blokhuizen legt uit dat SchipholWatch een groep ondernemers is die in de luwte haar werk wil doen, zonder bestookt te worden door Schiphol of de politiek. "We willen niet in een vergadercircuit worden gezogen, waar je veel tijd aan kwijt bent", aldus Blokhuizen.

Explane

Wat de actiegroep nu vooral doet, is gegevens verzamelen. Door middel van de app Explane kan iedereen het geluid meten van overvliegende toestellen. De app maakt onder meer gebruik van data van verschillende vluchtradarsystemen, legt Blokhuizen uit.

SchipholWatch wil met de verzamelde gegevens de overheid en Schiphol laten zien hoe omwonenden volgens hen al jaren worden belazerd met ingewikkelde rekensystemen die de werkelijke overlast niet aantonen. Alfred Blokhuizen van SchipholWatch laat zien hoe de app werkt:

50.000

In Noord-Holland heeft SchipholWatch meer dan 50.000 gebruikers geregistreerd. Allemaal inwoners die het geluid meten van overkomende vliegtuigen en die uploaden naar de database. Het vertrouwen van Blokhuizen in de overheid is inmiddels zo ver gezakt, dat hij denkt dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) die gegevens vriendelijk zal aannemen, maar er verder niet op terug zal komen.

Waarom dan toch zoveel moeite steken in een app, als de overheid er niks mee gaat doen? Blokhuizen vindt dat je dan over je heen laat fietsen. Blokhuizen: "Alleen al het feit dat burgers en omwonenden van de diverse luchthavens in verzet zijn gekomen, heeft ervoor gezorgd dat er een hele discussie is gekomen over de toekomst van de luchtvaart. Dat is een goede zaak."

Prinsjesdag

