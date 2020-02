Bewonersorganisatie Schiphol geschrokken na 'foute' landingen: "Geen idee hoe dit kan"

UITHOORN - Mirella Visser van de Omgevingsraad Schiphol zegt geschrokken en verbaasd te zijn over het nieuws dat in januari zestien vliegtuigen konden landen op een gesloten landingsbaan.

Visser strijdt al jaren tegen de groei van Schiphol. Ze woont recht onder de Aalsmeerbaan in Uithoorn en heeft dagelijks last van de toenemende herrie die veroorzaakt wordt door startende toestellen op die baan.

De in januari gemaakte fouten tonen in haar ogen dan ook aan dat Schiphol niet klaar is voor een volgende groeispurt. "We zijn geschokt en verbaasd dat dit heeft kunnen gebeuren", laat ze weten aan NH Nieuws.

'Pas op de plaats'

"Wij willen als bewoners dat Schiphol een pas op de plaats maakt tot 2023. Het moet veilig zijn om te groeien en als er tot 2023 gewacht wordt kan er ook opnieuw naar de indeling van start- en landingsbanen worden gekeken. Ook hinderbeperking voor ons als bewoners mag hier natuurlijk niet over het hoofd worden gezien."