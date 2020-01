Veiligheidspin vergeten: Transavia-Boeing landt met vergrendelde wielen

Een Boeing 737-800 van Transavia heeft vanmiddag na de landing korte tijd de Buitenveldertbaan op Schiphol geblokkeerd, vanwege een veiligheidspin die nog in het landingsgestel zat. Na de landing heeft de technische dienst van Transavia de pin eruit getrokken, die er al voor vertrek uit het Finse Ivalo uit had moeten zijn.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland werd de Buitenveldertbaan vrijgehouden voor een toestel met technische problemen en werd ander aankomend vliegverkeer naar de Zwanenburgbaan gestuurd. Een woordvoerster van Transavia bevestigt aan NH Nieuws dat het om een Boeing van hen gaat en dat de HV706 een veilige landing heeft kunnen maken. Na het verwijderen van de veiligheidspin is het toestel op eigen kracht naar de gate getaxied.

Onderzoek

Waarom de veiligheidspin, die op luchthavens in de voorwielen van het landingsgestel wordt gestoken om het vliegtuig te kunnen slepen, nog in de Boeing zat, moet worden onderzocht.

Hoe het mogelijk is dat de Boeing 737-800 met veiligheidspin naar de startbaan in Ivalo heeft kunnen taxiën, is niet duidelijk. Zo'n pin zorgt ervoor dat de piloten het toestel tijdens het slepen niet per ongeluk zelf naar links of naar rechts kunnen sturen. "Ook dat wordt meegenomen in het onderzoek", aldus de zegsvrouw van Transavia.