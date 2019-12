Verdachte (44) van grote flatbrand ook verdacht van moord op zijn zwangere vrouw

De verdachte staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Haarlem. Hij wordt verdacht van moord en brandstichting met benzine. Tot nu toe is niet naar buiten gebracht hoe de zwangere vrouw om het leven is gekomen en of zij daadwerkelijk de partner was van de man.

Dat was wel het vermoeden, maar het kostte veel tijd om het lichaam te identificeren. Het paar heeft nog meer kinderen. Die waren niet in de flat aan Rudolf Steinerstraat aanwezig toen de brand uitbrak.

Explosie

Op de late avond van 11 september ging het volgens omwonenden om een explosie in de Rudolf Steinerstraat in Schalkwijk. Buren vroegen zich al snel af of het om een ongeluk ging, vooral ook omdat de bewoner van de flat later die nacht in de straat is opgepakt door de politie.