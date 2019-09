OM: Gearresteerde man bij dodelijke brand was bewoner van flat Haarlem

HAARLEM - De man die vorige week werd gearresteerd na de dodelijke flatbrand aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat, was bewoner van de flat. Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws.

De man werd op de avond van de brand direct al gearresteerd. Inmiddels heeft het OM een onderzoek naar hem gestart en zit hij in volledige beperking.

Nog steeds is er officieel nog niets bekend over de identiteit van het dodelijke slachtoffer, maar buurtbewoners vertelden eerder dat het zou gaan om de zwangere vrouw van het gezin. Drie kinderen die in de het appartement woonden, zijn ongedeerd.

