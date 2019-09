Dode bij uitslaande brand in Haarlemse flat

HAARLEM - In een appartement in een flat aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat heeft vanavond een grote, uitslaande brand gewoed. Daarbij is een persoon om het leven gekomen, bevestigt de Veiligheidsregio Kennemerland op Twitter. De politie heeft één persoon aangehouden bij de flat, maar een woordvoerder kan nog niet vertellen waarom.

De brand werd voorafgegaan door een of meerdere explosies, laten omwonenden weten. De explosies en de brand op de tweede verdieping van de flat werden rond 22.45 uur gemeld. Een kwartier later sloegen de vlammen metershoog uit de woning. Daarbij kwam veel rook vrij.

Rond 00.15 uur liet de Veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Rond 03.30 uur werd duidelijk dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Of het gaat om de bewoner van het appartement, is niet duidelijk. Over de identeit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Rechterkant flat ontruimd

Vanwege de rookontwikkeling en het risico op overslag werd een groot deel van de appartementen rond de getroffen woning ontruimd. In totaal zijn de bewoners van 48 appartementen geëvacueerd, voornamelijk aan de rechterkant van de flat.

Zij worden opgevangen in een buurtcentrum, laat de Veiligheidsregio weten. Een groot deel van hen zal vannacht nog terug naar huis kunnen, maar de bewoners van zo'n acht à negen woningen zullen langer op alternatieve woonruimte zijn aangewezen. Burgemeester Wienen was bij de flat om bewoners een hart onder de riem te steken.

Een bewoner dreigde onwel te worden door de consternatie en is nagekeken door ambulancepersoneel. Die medische situatie had niet direct met de brand te maken, benadrukt de woordvoerder.

Onderzoek

De Veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoe de explosie is veroorzaakt. "Het doet denken aan gas, maar dat weten we niet zeker, dus moeten we nog uitzoeken."

Bekijk hieronder de eerste beelden van de brand.