Buren over explosie en brand in Haarlemse flat: "De gevel ligt nu op m'n auto"

HAARLEM - Vanwege de explosies en brand in het appartement in de flat in de Haarlemse Rudolf Steinerstraat, kunnen de bewoners van tientallen appartementen tijdelijk niet terug naar hun woning. Omdat er nog naar mogelijke slachtoffers wordt gezocht, verkeren zij in onzekerheid over hun buren, maar ook over hun eigen woning en huisdieren.

"Een hele grote ontploffing, rinkelend glas", vertelt een man wat hij hoorde. "Toen ik naar de galerij ging, zag ik de vlammen uit de voorgevel van twee hoog tot vier hoog komen." Volgens de man woont er een gezin in de woning. "Dus het is hopen dat ze niet thuis waren."

Een andere flatbewoner hoorde 'een enorme knal'. "We zijn gelijk naar de galerij gelopen, ik en mijn vrouw, en zagen een enorme vuurzee op twee hoog. Toen zijn we naar binnen gegaan en naar de achterkant gegaan, naar het balkon."

Lees ook: Uitslaande brand Haarlemse flat geblust: nog onzekerheid over slachtoffers

Niet veel later klopte de brandweer op zijn voordeur. "Die zei dat we er toch uit moesten. Ik kon m'n vrouw niet meekrijgen", vertelt de man. "Want ze durfde niet."

Ravage

Eenmaal beneden zag hij de ravage die door de explosie was aangericht. "Ik heb gezien dat de gevel er uit is gebarsten, en die ligt nu op mijn auto. Dus dat vind ik wel jammer. We zouden morgen op vakantie gaan, maar ja, we moeten maar even zien hoe het loopt."

Waardoor de knal is veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Eerder vanavond liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio al wel weten dat het om gas leek te gaan.

Dieren

Een andere bewoonster is bezorgd over haar huisdieren. "Al m'n dieren zaten binnen, en buiten. Dus ik ben er bang voor dat er iets aan de hand is. Twee hebben het sowieso gered, maar de rest...Ik heb twee konijnen, maar die staan op het balkon en hebben rook ingeademd. En ik heb een kitten, en die is nu zoek."

Voorlopig worden buurtbewoners in een buurtcentrum opgevangen. De meeste mensen zullen vannacht terug naar huis kunnen, al zal bij een deel eerst de opengebroken voordeur moeten worden gerepareerd. Voor de bewoners van naar schatting acht á negen appartementen zal langer alternatieve woonruimte moeten worden gevonden.

Burgemeester aanwezig

Burgemeester Wienen is na middernacht bij de flat aangekomen om de bewoners een hart onder de riem te steken.