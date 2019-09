Omwonenden ontplofte Haarlemse flatwoning geschokt: 'Maar was dit wel een ongeluk?'

HAARLEM - Bewoners en omwonenden van de flat aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat waar gisteravond een explosie plaatsvond, komen vandaag de schade bekijken. Van de betreffende flatwoning is weinig meer over. Puin ligt op straat, op en naast auto's die voor de flat geparkeerd staan. De buurt reageert ontdaan als blijkt dat er toch iemand om het leven is gekomen.

Buren, die vannacht elders moesten slapen, zoeken vandaag steun en een luisterend oor bij elkaar. De één heeft geholpen om andere buren na de explosie in veiligheid te brengen, de ander praat over de intensiteit van de knal en de vuurzee. Er wordt ook veel gespeculeerd. Uit alle verhalen wordt wel wat meer duidelijk over de bewoners van de bewuste flat.

Geen gehoor

Het zou gaan om een moeder, een vader en drie kinderen. De moeder zou zelfs zwanger zijn van een vierde. Vriendinnen van haar staan op een veldje bij de flat en ogen verslagen. Ze proberen haar al uren te bereiken, maar ze neemt haar telefoon maar niet op. Buren hebben de vader ook proberen te bereiken, maar ook die neemt niet op. Ze zeggen dat de kinderen wel op een veilige plek waren tijdens de explosie.

Ook een dame die tot een jaar geleden in de flat woonde, komt vanmorgen de schade bekijken. Ze kent de bewoners van gezicht en groet ze altijd vriendelijk. Ze is geschokt door wat ze ziet.



Gasexplosie?

De politie en brandweer kunnen nog niets zeggen over de identiteit van het dodelijke slachtoffer. Hetzelfde geldt voor de persoon die vannacht bij de flat is gearresteerd. Dat voedt de geruchten op straat. "Dit kan toch niet zomaar een ongeluk zijn? Als het een gasexplosie zou zijn geweest, dan zou de keuken ook helemaal uitgebrand moeten zijn? Die is nog zo goed als intact", zegt een mevrouw.



Voor bewoners aan de linkerkant van de flat is er 'goed' nieuws. Zij mogen hun woningen weer in. "Mijn ouders mogen er wel in, maar zijn erg angstig", aldus een bezorgde dochter. "Mijn zoon wilde vannacht niet terug naar huis, hij was hartstikke bang. Ik heb de hele nacht niet geslapen", vertelt een bezorgde moeder.

De woningen rondom de uitgebrande woning zullen voorlopig niet bewoond mogen worden. Hoelang dat gaat duren is nog niet duidelijk.