Politieonderzoek bezig in ontplofte flatwoning in Haarlem

HAARLEM - De politie kan vandaag eindelijk onderzoek doen in de ontplofte flatwoning in de Rudolf Steinerstraat in Haarlem. Na de explosie woensdagavond volgde brand, waarna in de woning een overledene werd gevonden.

De brand begon woensdagavond laat. Lang konden de bewoners van 48 geëvacueerde woningen hun huis niet in en de politie kon nog geen onderzoek doen in het pand, omdat de situatie in de woning nog niet veilig genoeg was.

Nu is het huis vrijgegeven. Leden van de Forensischse Recherche, een speurhond en mensen van de gemeente Haarlem zijn vandaag in de woning geweest. Een bedrijf is bezig met het verwijderen van de zwarte roet op de gevel van het pand. Een paar mensen zijn onder begeleiding binnen geweest in hun eigen woning om spullen als paspoort en portemonnee te pakken.

De politie heeft in de nacht van de brand één persoon aangehouden bij de flat, maar de politie kan nog niet vertellen waarom.

De brand werd voorafgegaan door een of meerdere explosies. De explosies en de brand op de tweede verdieping van de flat werden rond 22.45 uur gemeld. Een kwartier later sloegen de vlammen metershoog uit de woning. Daarbij kwam veel rook vrij.