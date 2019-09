Voor einde middag duidelijkheid over terugkeer omwonenden ontplofte flatwoning Haarlem

HAARLEM - Voor het einde van de middag krijgen alle omwonenden van de ontplofte flatwoning aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat duidelijkheid of ze vannacht weer thuis kunnen slapen. Dat heeft directeur Ronald Camstra van woningbouwvereniging Pré Wonen gezegd.

De recherche was rond 13.30 uur vanmiddag klaar met het dagenlange forensisch onderzoek, zodat klusjesmannen nu overal aan de slag kunnen voor noodzakelijke reparaties. Zo is de balustrade beschadigd en zijn enkele ruiten nog kapot. Een schoonmaakteam was al vroeg bezig om al het roet weg te boenen op de gevels en in het trappenhuis.

Vrijgegeven

Met bewoners wordt vanaf 17.00 uur gekeken hoe hun woning eraan toe is en of er veilig kan worden overnacht. Gisteren zijn alle woningen op de drie verdiepingen boven de uitgebrande flatwoning al vrijgegeven. Zo snel mogelijk hoopt Camstra de overige bewoners weer toe te kunnen laten, "als alles veilig genoeg is, uiteraard."

Woensdagavond was er een zware explosie en een hevige brand in een appartement, waarna de boel moest worden ontruimd. Eén persoon kwam om het leven en de politie heeft één verdachte man aangehouden.