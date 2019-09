Deel omwonenden ontplofte Haarlemse flatwoning terug, recherche nog volop bezig

HAARLEM - De politie heeft de drie verdiepingen boven de uitgebrande flatwoning aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat vrijgegeven. In die woning was woensdagavond een zware explosie. De bewoners van de onderste drie verdiepingen moeten in ieder geval komende nacht nog elders verblijven.

Dat laat Ronald Camstra, directeur bij woningbouwbvereniging Pré Wonen, aan NH Nieuws weten. De recherche heeft vrijdag de hele dag onderzoek gedaan in en rond de flat waar de zware explosie was. De woning kon niet eerder betreden worden, omdat de galerij eerst gestut moest worden.

Wat veroorzaakte de explosie?

De politie laat nog niets los over de identiteit van de overleden persoon en van de man die in de buurt van de brand werd aangehouden. Volgens buurtbewoners woonde er in de bewuste flatwoning een man, een vrouw en drie kinderen. De enorme knal, die de voorgevel uit de woning blies, doet denken aan een gasexplosie. "We hebben van de politie gehoord dat de oorzaak van de explosie in ieder geval niet met het gebouw zelf te maken heeft, dus met een c.v.-ketel of de leidingen", vertelt de directeur van de woningbouwvereniging. Een woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen en zegt dat het onderzoek nog steeds in volle gang is.

Bovenste verdiepingen

De bewoners van de bovenste verdiepingen mogen vandaag één voor één, onder begeleiding van politie of medewerkers van de woningbouwvereniging, hun woningen betreden. "We bekijken dan samen eerst de schade. Zoals het er nu naar uitziet gaat het bij die woningen dan om lichte beschadigingen, zoals een gesneuvelde ruit. Dat proberen we snel te herstellen, waarschijnlijk kunnen ze allemaal thuis blijven slapen", aldus Camstra.

Eén bewoonster is afhankelijk van de lift. Ook die is opnieuw gecontroleerd en vrijgegeven door de politie.

Nog niet terug

Zaterdag wordt meer duidelijk over de overige veertien woningen. Sommige bewoners mogen vandaag wat kleine spullen uit hun woning of berging halen. Mocht zaterdag blijken dat de schade aan hun woningen toch te groot is, dan heeft de woningbouwvereniging een aantal huizen in Schalkwijk beschikbaar voor die gedupeerden. "De huizen eronder hebben waarschijnlijk veel waterschade. Als dat ook in bijvoorbeeld de stopcontacten zit, dan moet dat eerst drogen. En het is ook niet gezond als de brandlucht nog in de huizen hangt", aldus Camstra. Een deel van omwonenden verblijft komende nacht nog op Center Parcs in Zandvoort, anderen zijn bij vrienden of familie gaan slapen.