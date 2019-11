Bankenvereniging: plofkraken 'verschrikkelijk' en 'zorgwekkend'

"Iedere plofkraak die plaatsvindt is natuurlijk zorgwekkend", zegt Hans van Loon van de NVB. "En zeker als je ziet wat de enorme schade en impact voor de omgeving is, we vinden het verschrikkelijk."

De discussie om geldautomaten weg te halen bij woningen, laait weer op. De Nederlandsche Bank heeft bepaald dat iemand niet meer dan vijf kilometer zou hoeven te lopen naar de dichtstbijzijnde geldautomaat. De Nederlandsche Bank overlegt na een plofkraak of de automaat op dezelfde plek kan blijven of naar een veiligere plek kan verhuizen. Van Loon: "Dat is een plek dat er bij een plofkraak minimale schade voor de omgeving is. Dat de wegvliegende brokstukken niet in huizen terecht kunnen komen."

Buit

Het aantal plofkraken was vorig jaar 42. Nu in november staat de teller al ongeveer op hetzelfde aantal. Maar zo lucratief is het plegen van een plofkraak volgens Van Loon niet. "De kans op buit is minimaal. De slagingskans van plofkraken is heel erg klein. En bovendien komt er inkt vrij waarbij het geld onbruikbaar gemaakt wordt."

De banken werken nauw samen met de politie door gegevens uit te wisselen. Bovendien zijn volgens de NVB geheime systemen die zorgen dat de politie zo snel mogelijk ter plekke kan zijn om zo de criminelen op heterdaad te betrappen.