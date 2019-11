Zaandamse buurt geschrokken na heftige plofkraak: "Maar de pinautomaat moet blijven"

ZAANDAM - Omwonenden van de Vrieschgroenstraat in Zaandam zijn geschrokken van de schade na de plofkraak van afgelopen nacht. Toch willen ze 'hun' pinautomaat niet kwijt. "Zeker voor de oudere mensen, want waar moet je dan nog pinnen?"

Twee nog onbekende daders bliezen rond 4.30 uur de ABN Amro-geldautomaat naast de Albert Heijn XL op. Exact een jaar geleden gebeurde dat ook al. Of er vannacht iets buit is gemaakt is niet bekend, maar de ravage is groot.

Supermarkt gesloten

De grootgrutter blijft de rest van de dag dicht wegens het politieonderzoek. Tot teleurstelling van een Zaanse die met haar bejaarde moeder boodschappen wilde doen. "We schrokken wel", vertelt ze. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De hele gevel eruit."