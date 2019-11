Plofkraak veroorzaakt veel schade in Zaandam: "Echt een enorme klap"

ZAANDAM - Nog onbekende daders hebben vannacht een plofkraak gepleegd op een pinautomaat aan de Vrieschgroenstraat in Zaandam. De schade is groot en buurtbewoners zijn zich "rot geschrokken".

De krakers sloegen om 4.30 uur toe. "Ik werd wakker door een hevige knal", aldus een overbuurman. "Ik deed het raam open, zag een grote rookwolk en toen meteen een tweede explosie. Ik ben een kijkje gaan nemen en zag dat de hele gevel eruit lag. Toch wel heftig."

Het doelwit was een geldautomaat naast de Albert Heijn XL. Sharon, scholier en vakkenvulster bij de supermarkt, mocht vanochtend niet naar binnen. "Mijn werkgever en wat collega's stonden buiten en ik werd tegengehouden door de politie. Alles was afgezet en de pinautomaat is echt helemaal verwoest. Ik weet ook niet of de winkel wel open gaat vandaag."