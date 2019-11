Ravage na plofkraak Zaandam goed te zien bij daglicht: politie zoekt getuigen

ZAANDAM - Een weggeblazen gevel, kapotte ruiten en overal puin: de schade door de plofkraak in Zaandam is groot. De veroorzakers van die ravage zijn gevlucht op een scooter en nog niet gevonden.

Twee nog onbekende daders bliezen de ABN Amro-geldautomaat naast de Albert Heijn XL op. Saillant detail: exact een jaar geleden gebeurde dat ook al. Of ze iets buit hebben gemaakt is niet bekend, maar wel is bij daglicht goed te zien dat de ravage groot is.

