Omwonenden niet verbaasd over plofkraak: "Elke dag geconfronteerd met criminaliteit"

ZAANDAM - Buurtbewoners van de Lobeliusstraat in Zaandam zijn niet verbaasd dat er afgelopen nacht een plofkraak in hun straat is geweest. Dat vertellen ze voor de camera van NH Nieuws. Gisteren was er ook al een plofkraak in Zaandam.

Naast Zaandam was er afgelopen nacht ook een plofkraak in Alkmaar. Met de twee plofkraken van vannacht staat de teller in Noord-Holland voor alleen deze week al op vier. Zo werd er in de nacht van zondag op maandag een geldautomaat in Amsterdam opgeblazen en was in de nacht van maandag op dinsdag een geldautomaat aan de Vrieschgroenstraat in Zaandam het doelwit. In Zaandam zijn dus in amper 24 uur twee geldautomaten opgeblazen.