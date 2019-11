Twee plofkraken in Alkmaar en Zaandam binnen een uur

Binnen een uur zijn vannacht in Alkmaar en Zaandam twee plofkraken op geldautomaten gepleegd. In Alkmaar was een geldautomaat bij het winkelcentrum aan de Wendelaarstraat het doelwit, in Zaandam ging het om een automaat in Poelenburg.

Zaandammers werden als eerst opgeschikt door een hevige knal. Een geldautomaat in de Lobeliusstraat werd rond 2.40 uur opgeblazen door - zo blijkt uit het Burgernetbericht - twee verdachten die na de explosie op een scooter zijn gevlucht. Een van hen draagt een grijze broek en ze dragen allebei een zwarte jas. Wie de twee ziet, wordt gevraagd de politie te bellen. Of ze iets hebben buitgemaakt is nog niet bekend.

Nog geen uur later zaten omwonenden van de Alkmaarse Wendelaarstraat na twee knallen rechtop in hun bed. Ook de twee donker geklede verdachten van deze plofkraak zijn na de explosies - zo blijkt uit het Burgernetbericht - op een scooter gevlucht.

De ravage bij het winkelcentrum is groot. Behalve schade aan de geldautomaat zelf en de gevel is ook de glazen pui van de naastgelegen babywinkel gesneuveld. Een stuk van de geldautomaat is door de kracht van de explosie zelfs tientallen meters verderop terechtgekomen.

De EOD is opgeroepen om onderzoek te doen naar mogelijk achtergebleven explosief materiaal dat bij de plofkraak niet is ontploft.

Getuige op balkon

Een buurtbewoner vertelt aan NH Nieuws dat hij niet kon slapen en daarom een sigaret stond te roken op zijn balkon. "Ik zag ze aan komen rijden, dacht dat ze gingen pinnen, maar het duurde ontzettend lang."

Hij zocht er aanvankelijk niets achter, tot hij snel achter elkaar twee knallen hoorde. "Daarna zag ik twee gasten wegrijden op een scooter. Het hele plein stond onder de rook." Hij vertelt dat hij onmiddellijk 112 heeft gebeld, maar dat zijn telefoontje niet werd beantwoord. "Ik stond te trillen op m'n benen. Het lijkt wel oorlogsgebied."

Eerdere plofkraken deze week

Met de twee plofkraken van vannacht staat de teller in Noord-Holland voor alleen deze week al op vier. Zo werd er in de nacht van zondag op maandag een geldautomaat in Amsterdam opgeblazen en was in de nacht van maandag op dinsdag een geldautomaat aan de Vrieschgroenstraat in Zaandam het doelwit. In Zaandam zijn dus in amper 24 uur twee geldautomaten opgeblazen.