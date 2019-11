Plofkraak Alkmaar zelfs in Bergen gehoord: "Wat een explosie!"

ALKMAAR - De plofkraak van vannacht op een geldautomaat in het zuiden van Alkmaar is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Niet alleen in de directe omgeving, ook in de rest van de stad en zelfs in Bergen zijn de twee explosies gehoord.

Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

De automaat in de Wendelaarstraat werd rond 3.00 uur opgeblazen. In een groot deel van de stad zaten Alkmaarders rechtop in bed. "Ik schrok me rot! Wat een explosie! Hoorde het helemaal in de binnenstad", reageert een vrouw onder een bericht in de Facebook-groep Je bent Alkmaarder als... . "Het was niet normaal", deelt een andere Alkmaarse haar ervaring. "Zelfs de ramen trilden. En ik woon aan de Ruusbroechof."

Google Streetview

Maar niet alleen in Alkmaar, ook in buurgemeenten werden de twee explosies gehoord, zo meldt een vrouw uit die plaats. "Hoorde het zelfs in Bergen", schrijft een vrouw uit die plaats. Een man die vlakbij de geldautomaat woont zag vanaf zijn balkon hoe twee mannen op een scooter kwamen aanrijden en een tijdje stonden te rommelen. Hij vond het wel lang duren, maar dacht dat ze wilden pinnen, vertelde hij vannacht aan NH Nieuws. Kort daarna volgden er twee explosies waardoor het plein binnen mum van tijd vol rook stond. De getuige zag nog hoe twee mannen op een scooter wegreden. Of ze buit hebben gemaakt is nog niet bekend, maar ze zijn nog wel voortvluchtig, meldt de politie.

Volgens de Burgernetoproep die eerder vannacht werd verstuurd hadden ze op het moment van de plofkraak donkere kleding aan. Schade De explosies hebben veel schade veroorzaakt. Behalve de automaat zelf en de gevel, zijn ook twee aanpalende winkels zwaar beschadigd. Zo is de glazen pui van babywinkel Babytalk gesneuveld en is ook het pand van reisbureau VakantieXperts zwaar gehavend. Brokstukken van de geldautomaat waren door de explosie tientallen meters verderop terechtgekomen. Plofkraak Zaandam Het was niet de eerste plofkraak van de nacht. Een klein uur eerder werd in de Lobeliusstraat in de Zaandamse wijk Poelenburg ook al een geldautomaat opgeblazen. Ook daar is de schade groot, en ook daar wordt naar twee verdachten gezocht die na hun misdaad op een scooter zijn gevlucht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan, maar geen achtergebleven explosieven aangetroffen, laat een politiewoordvoerder weten. Vanwege de plofkraak heeft de politie enkele omringende woningen in de Lobeliusstraat vannacht ontruimd. De bewoners keren rond deze tijd onder begeleiding van schadeexperts terug, om te bekijken of hun huizen nog bewoonbaar zijn. Als dat niet het geval is, zal de gemeente voor alternatieve woonruimte zorgen. Ook rond de getroffen geldautomaat in Zaandam zijn veel winkels gevestigd. Het is nog onduidelijk of die winkels vandaag de deuren kunnen openen.